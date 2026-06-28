Медіа: Стармер після відставки з посади премʼєра Британії може претендувати на генсека НАТО

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, який нещодавно оголосив про свою відставку, зацікавлений у посаді генерального секретаря НАТО.

Про це пише журналіст британської газети The Observer Том Болдвін із посиланням на неназвані джерела.

Посада генсека НАТО стане вільною у 2028 році — коли закінчиться термін чинного секретаря Марка Рютте. Журналіст зазначає, що Стармеру буде необхідно заручитися суттєвою підтримкою британського уряду, щоб мати хоч якийсь шанс на заміну Рютте.

Ухвалювати рішення про призначення нового генсека НАТО мають усі країни-члени одностайно. У статті йдеться, що Стармеру буде складно отримати таку підтримку, адже «укладення політичних угод ніколи не було його сильною стороною».

Проте прихильники Стармера зауважують, що інші європейські лідери поважають його — це підтвердив нещодавній саміт G7, а відносини із президентом України Володимиром Зеленським у нього настільки хороші, що вони деколи «випадково телефонують один одному».

Наразі офіційного підтвердження намірів Стармера балотуватися на посаду генерального секретаря НАТО не було.