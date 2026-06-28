Українські військові вдарили по залізничному мосту в Криму та складу боєприпасів росіян на Донеччині

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Українські військові вдарили по залізничному мосту в окупованому Криму та складу боєприпасів росіян на тимчасово окупованій частині Донеччини в районі Амвросіївки.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Міст у районі Ічок росіяни використовували для того, щоб перекидати війська та ресурси для них.

Також у Генштабі розповіли деталі атаки 27 червня. Тоді українські ракети влучили в три цехи промислового комплексу «Титан-Барикади» у Волгограді. Сталася пожежа та часткові руйнування у двох цехах.

Крім того, у Генштабі розповіли більше про Ярославський НПЗ, який сьогодні атакували Сили оборони. Про це зранку повідомляв президент Володимир Зеленський.

Проєктна потужність підприємства становить 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне пальне та інші нафтопродукти, що мають важливе значення для військової логістики Росії.