На бульварі Шевченка в Києві зʼявиться памʼятник Мазепі
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Офіс президента
На бульварі Тараса Шевченка в Києві зʼявиться памʼятник гетьману Івану Мазепі.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Конституції України.
Сьогодні погруддя Мазепи встановили на території Києво-Печерської лаври, а повноцінний памʼятник зʼявиться на бульварі Шевченка.
«Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка. І я впевнений — там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа», — сказав Зеленський.
Памʼятник Леніну на бульварі Тараса Шевченка в Києві знесли 8 грудня 2013 року під час Революції гідності. Ця подія стала одним із символів початку «ленінопаду» в Україні.