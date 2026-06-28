Україна вдарила по Ярославському нафтопереробному заводу та НПЗ «Словʼянський» у Росії

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У ніч проти 28 червня Україна вдарила по двох нафтопереробних заводах у Росії в Краснодарському та Ярославському регіонах.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Йдеться про НПЗ «Слов’янський» у Краснодарському краї (приблизно 300 км від лінії фронту), а також Ярославський НПЗ, що за 700 км від нашого кордону — це один із найбільших нафтопереробних заводів у РФ.

Напередодні зранку губернатор Краснодарського краю Росії Веніамін Кондратьєв заявляв, що, крім пожежі на НПЗ, внаслідок атаки по місту Слов’янськ-на-Кубані були пошкоджені лінія електропередач і газова труба, а також кілька будинків поруч.

Губернатор Ярославської області Михайло Євраєв повідомляв, що через атаку дорогу до Москви в бік виїзду з Ярославля перекрили.