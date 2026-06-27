Президент Сербії Александар Вучич оголосив, що скоро піде у відставку

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Wikipedia / Guelland/ MSC

На великому проурядовому мітингу в Белграді президент Сербії Александар Вучич оголосив, що за кілька тижнів піде зі своєї посади.

Відео з промовою Вучича опублікували в соцмережах.

Другий (і останній) президентський термін Вучича має закінчитись всередині 2027 року. Окрім президентських, він оголосив ще й про дострокові парламентські вибори.

11 червня Вучич вже заявляв, що найближчим часом планує піти у відставку і вже пакує книги. Він казав, що вибори можуть відбутися вже за 3—4 місяці, але не влітку — не під час відпусток, а також, що розглядає свою кандидатуру на посаду премʼєр-міністра.