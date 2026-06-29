У соцмережах невідомі масово поширюють фейки про розслідування «Бабеля» про полк «Скеля»
- Автор:
- Олександр Булін
- Дата:
-
У різних соціальних мережах невідомі масово публікують дописи і відео, в яких поширюють фейки про розслідування «Бабеля». Зокрема, автори стверджують, що «вкид проти полку був необґрунтованим», «звинувачення були безпідставними», а текст базувався на свідченнях лише двох СЗЧ-шників. Також, як спростування фактів, викладених у матеріалі, автори роликів подають інформацію про те, що більшість смертей, описаних у матеріалі, сталась не в полку, а за його межами.
Автори роликів говорять про те, що «Бабель» визнав помилку, і називають це «фіналом скандалу». Насправді редакція публічно заявила, що помилково внесла в список мобілізованих, померлих під час навчань у «Скелі», імʼя Вʼячеслава Борисова — він помер в іншій частині. Однак інші 25 смертей «Скеля» підтвердила. Водночас редакція отримує повідомлення про нові епізоди.
Як спростування фактів, викладених у матеріалі, автори постів і відео кажуть, що 18 із 25 смертей сталися у лікарнях, а не в навчальних центрах полку — це повторює офіційну позицію полку. Насправді в матеріалі «Бабеля» вказані місця, де померли люди, а також вказано, в якому стані деякі військові полку потрапляли до лікарень — зі слідами побиття та фізичними травмами. Раніше ветеран, керівник правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип» Масі Найєм заявляв, що факт смерті в лікарні не спростовує причин, через які людина туди потрапила. Про те, що таке пневмонія у «Скелі» і що їй передує, також писав військовий Андрій Писаренко.
На відео у постах начальник групи цивільно-військового співробітництва «Скелі» Андрій Сурай каже, що матеріал побудований на свідченнях двох СЗЧ-шників. Насправді розслідування «Бабеля» ґрунтується на даних понад 30 свідків — переважно рідних мобілізованих, а також з десятка військових «Скелі», які втекли з полку або досі проходять там службу. Більша частина цих людей свідчила анонімно — через загрозу життю і здоровʼю. Також «Бабель» публікував відео і фото військових, що були на навчаннях у «Скелі» і зазнали серйозних фізичних ушкоджень.
- 23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання.
- Після матеріалу «Бабеля» Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими «Бабелем». У полку працює місія Офісу омбудсмана і комплексна комісія на чолі із заступником начальника Генштабу ЗСУ. 24 червня командира 425 полку підполковника Юрія Гаркавого відсторонили від виконання обовʼязків на час перевірки.