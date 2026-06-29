У соцмережах невідомі масово поширюють фейки про розслідування «Бабеля» про полк «Скеля»

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У різних соціальних мережах невідомі масово публікують дописи і відео, в яких поширюють фейки про розслідування «Бабеля». Зокрема, автори стверджують, що «вкид проти полку був необґрунтованим», «звинувачення були безпідставними», а текст базувався на свідченнях лише двох СЗЧ-шників. Також, як спростування фактів, викладених у матеріалі, автори роликів подають інформацію про те, що більшість смертей, описаних у матеріалі, сталась не в полку, а за його межами.

Автори роликів говорять про те, що «Бабель» визнав помилку, і називають це «фіналом скандалу». Насправді редакція публічно заявила, що помилково внесла в список мобілізованих, померлих під час навчань у «Скелі», імʼя Вʼячеслава Борисова — він помер в іншій частині. Однак інші 25 смертей «Скеля» підтвердила. Водночас редакція отримує повідомлення про нові епізоди.

Як спростування фактів, викладених у матеріалі, автори постів і відео кажуть, що 18 із 25 смертей сталися у лікарнях, а не в навчальних центрах полку — це повторює офіційну позицію полку. Насправді в матеріалі «Бабеля» вказані місця, де померли люди, а також вказано, в якому стані деякі військові полку потрапляли до лікарень — зі слідами побиття та фізичними травмами. Раніше ветеран, керівник правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип» Масі Найєм заявляв, що факт смерті в лікарні не спростовує причин, через які людина туди потрапила. Про те, що таке пневмонія у «Скелі» і що їй передує, також писав військовий Андрій Писаренко.

На відео у постах начальник групи цивільно-військового співробітництва «Скелі» Андрій Сурай каже, що матеріал побудований на свідченнях двох СЗЧ-шників. Насправді розслідування «Бабеля» ґрунтується на даних понад 30 свідків — переважно рідних мобілізованих, а також з десятка військових «Скелі», які втекли з полку або досі проходять там службу. Більша частина цих людей свідчила анонімно — через загрозу життю і здоровʼю. Також «Бабель» публікував відео і фото військових, що були на навчаннях у «Скелі» і зазнали серйозних фізичних ушкоджень.