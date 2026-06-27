Через спеку у штаб-квартирі Єврокомісії вимкнули кондиціонери — але не в керівництва

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У штаб-квартирі Європейської комісії через спеку 26 червня вимкнули систему кондиціонування повітря на 1—7 поверхах. Проте керівництво працює не там.

Про це пише Politico.

У 13-поверховій будівлі Berlaymont працює голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, 26 комісарів та близько 3 тисяч працівників. Фон дер Ляєн працює на 13 поверсі, а більшість комісарів на восьмому та вище.

«Це як феодалізм», — сказав Politico чиновник Комісії, який працює на нижньому рівні будівлі. Другий чиновник погодився, що це «ганьба». Третій співробітник, який працює на 8 поверсі, сказав журналістам, що навіть з працюючим кондиціонером температура всередині трималася +25,7 °C.