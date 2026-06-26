«Бабель» уточнює кількість смертей у навчальних центрах «Скелі» — 25, не 26, але опрацьовує нові випадки, щоб передати правоохоронцям

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Досліджуючи випадки смерті під час навчань у штурмовому полку «Скеля» (в/ч 4862), журналістка Катерина Лихогляд також вивчала аналогічну інформацію по інших підрозділах і помилково внесла в список померлих у «Скелі» інформацію про Вʼячеслава Борисова, який проходив вишкіл у військовій частині 4896. Обставини його смерті теж розслідують правоохоронці, але він не проходив підготовку в «Скелі».

Редакція приносить вибачення за цю помилку — вона сталась через опрацювання великого масиву інформації. Водночас зараз редакція опрацьовує і передає правоохоронним органам нову інформацію про смерті в полку, про які повідомляють близькі новобранців, — кількість таких випадків може бути вищою.