Bloomberg: Дві країни ЄС проти заборони на в’їзд для колишніх російських військових — це пропозиція 21-го пакета санкцій

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Італія та Франція не впевнені в пропозиції Європейського Союзу запровадити заборону на в’їзд для колишніх російських військовослужбовців, що воювали проти України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Ця пропозиція є частиною проєкту 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Держави-члени мають обговорити його 26 червня. Джерела кажуть, що Італія та Франція не проти заборонити в’їзд колишнім військовим РФ, але вони стурбовані, що це може відкрити шлях до повної заборони на в’їзд росіян. Вони вважають, що це питання краще розв’язати через візову політику ЄС.

У Римі та Парижі вважають, що заборона на в’їзд для учасників війни проти України залишить право за країнами ЄС визначати, хто брав участь у бойових діях, а хто ні. Позиція Франції та Італії в тому, що зробити це не так просто.