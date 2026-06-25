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Україна і Світовий банк підписали угоду на $3,39 млрд

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На полях конференції з відновлення України в Гданську Україна і Світовий банк підписали угоду на $3,39 мільярда. Це стало можливим завдяки виконанню реформ.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Пакет домовленостей уклали в межах першої Програми політики розвитку робочих місць та зростання приватного сектора (пакет фінансової підтримки, спрямований на відновлення української економіки та інтеграцію з ринками Європейського Союзу).

Щоб підписати угоду, Україна виконала такі умови програми: ухвалила 13 законів і 7 підзаконних актів. Вони пов’язані зі сферами публічних закупівель, інтеграції енергоринку з ЄС, розвитку агросектора, ветеранського підприємництва, житлової політики, освіти, а також відновлення системи моніторингу парникових газів.

Наступний етап партнерства України зі Світовим банком — концепція «Економіки майбутнього», яка має визначити, якою буде українська економіка після завершення війни.

Авторка: Христина Піцуряк