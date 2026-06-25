Велика Британія і Нідерланди виділили нову допомогу Україні — на ядерне паливо для АЕС та підготовку до зими
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Велика Британія та Нідерланди на Конференції з питань відновлення України в польському місті Гданськ оголосили про нову енергетичну допомогу Україні.
Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
Зокрема, Британія виділила £200 мільйонів (приблизно €232 мільйони) на забезпечення стабільних поставок ядерного палива українським АЕС протягом наступних двох років.
Шмигаль сказав, що це дозволить і надалі забезпечувати надійну роботу атомної генерації України, яка «є основою стабільної та прогнозованої роботи нашої енергосистеми».
Ще €178 мільйонів на підготовку до зими та розвиток розподіленої генерації Україні передадуть Нідерланди. І восени країна передасть Києву декомісовані газові турбіни.
Також країни домовилися спільно працювати над залученням устаткування з виведених з експлуатації електростанцій Нідерландів, аби формувати резерви та відновлювати пошкоджені енергетичні об’єкти в Україні.
Наразі загальний внесок Нідерландів до Фонду підтримки енергетики вже перевищує €100 мільйонів.
- Премʼєрка Юлія Свириденко повідомляла, що Україна очікує підписати понад 160 угод на понад €10 мільярдів у межах дводенної Конференції з питань відновлення України в польському місті Гданськ.
- Партнери нададуть Україні щонайменше €375 мільйонів додаткової допомоги на відновлення енергетичних обʼєктів та у Фонд підтримки енергетики.