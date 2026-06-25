ФІФА вперше з 2022 року допустила збірну Росії до юнацького чемпіонату світу
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) допустила до участі у новоствореному юнацькому чемпіонаті світу U-15 із футболу представників усіх членів своєї організації.
Про це йдеться у заяві пресслужби федерації.
У повідомленні окремо не згадується Росія. Але агентство dpa пише, що формулювання про участь усіх членів ФІФА також стосується і Росії та Білорусі.
Чемпіонат світу для юнаків та дівчат до 15 років відбудеться в Азербайджані з 22 по 31 жовтня 2026 року.
Це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою ФІФА, в якому візьме участь російська збірна.
- На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну УЄФА та ФІФА вирішили відсторонити всі російські команди від участі в міжнародних змаганнях. Заявку Росії на проведення чемпіонатів Європи з футболу у 2028 та 2032 роках визнали неприйнятною.
- Але в лютому 2026 року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що розгляне можливість скасувати заборону на участь російських команд у футбольних турнірах. У відповідь на це Українська асоціація футболу закликала ФІФА не змінювати позиції стосовно відсторонення росіян від футбольних змагань, допоки триває війна проти України.