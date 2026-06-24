Reuters: Росія хоче імпортувати пальне з Казахстану, щоб подолати дефіцит

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Росія веде переговори з Казахстаном про імпорт 50 тисяч тонн бензину A-92, щоб подолати дефіцит у країні після атак українських дронів на нафтопереробні заводи.

Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела.

Казахстан порівняно з Росією є невеликим виробником пального, тому обсяги поставок, ймовірно, не будуть значними. Наразі Казахстан має надлишок бензину, однак технічне обслуговування на Атирауському нафтопереробному заводі з 26 червня по 20 липня може скоротити наявні запаси.

Можливим варіантом постачання бензину в РФ є казахстанський нафтопереробний завод «Конденсат», який переробляє газовий конденсат з російського заводу «ТАНЕКО». Однак російський завод 12 червня повністю зупинив переробку нафти після атаки дронів, і це може ускладнити постачання.

Джерело з Казахстану розповіло, що поставки бензину до Росії можливі в обмін на російське авіаційне пальне. Він додав, що в липні Казахстан стикнеться з дефіцитом авіаційного пального — збільшиться попит на авіаперевезення.

Раніше Reuters з посиланням на джерела писало що Росія в червні планує імпортувати пальне морем з Азії. Країна ще у 2025 році розглядала можливість імпортувати його морем, але, зрештою, внутрішніх потужностей було достатньо.

Авторка: Христина Піцуряк