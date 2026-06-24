Reuters: Московський НПЗ після ударів дронів не працюватиме аж до кінця року

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Московський нафтопереробний завод не зможе працювати щонайменше пів року після серйозних пошкоджень, завданих унаслідок атак українських дронів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела в галузі.

Один з ударів по НПЗ припав на 16 червня, тоді дрони влучили у ключову установку первинної переробки нафти. Другий раз українські військові вдарили по НПЗ 18 червня. Тоді було відомо про щонайменше пʼять пожеж.

Московський НПЗ є найбільшим постачальником пального для Москви та області. У 2024 році НПЗ переробив 11,6 млн тонн нафти та виробив 2,9 млн тонн бензину. Підприємство розташоване на південній околиці Москви.

Останнім часом почастішали українські атаки на російські НПЗ. На тлі цього розпочалася паливна криза: Росія розглядає можливість заборони експорту дизельного пального. Крім того, за даними російських медіа, влада також обговорює імпорт пального для покриття дефіциту, зокрема в окупованому Криму.

Ще на початку червня російський уряд вперше заборонив експорт авіаційного гасу. Заборона діятиме з 1 червня і до 30 листопада 2026 року включно. З 1 квітня в Росії уже діє заборона на експорт бензину.