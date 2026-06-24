ДБР перевірить «Скелю» після розслідування «Бабеля» про катування та смерті мобілізованих у полку

Новини

Скеля 425 / Facebook

Держбюро розслідувань розпочало перевірку після матеріалу «Бабеля» про катування та смерті мобілізованих у штурмовому полку «Скеля».

Про це йдеться в повідомленні Бюро.

Відповідні дані внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 426-1 ККУ — перевищення повноважень військовим.

Бюро зараз намагається встановити картину подій, перевіряє достовірність фактів, а також зʼясовує всі обставини подій, викладених у розслідуванні.

У відомстві обіцяють «належну правову оцінку» діям усіх фігурантів, якщо підтвердиться їхня причетність до правопорушень.

Що відбувається в «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу.

«Бабель» нарахував 26 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, офіційна причина більшості з них — пневмонія. Також ми описали випадки катувань і знущань із тих, хто проходить навчання. Зокрема, «Бабель» отримав у своє розпорядження відео з наслідками побиття одного з військових «Скелі» Олександра Семенова. Він помер згодом у лікарні.

У самій «Скелі» вже відреагували: кажуть, що автори матеріалу роблять узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків, а більшість описаних смертей сталися в лікарні або дорогою до лікарні й були повʼязані з хворобами і станом здоровʼя мобілізованих.