У «Резерв+» тимчасово не працюють деякі сервіси. Що відомо

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Зранку 24 червня у застосунку «Резерв+» тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Там кажуть, що роботу сервісів обмежили, щоб не допустити помилок в обробці заявки через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери.

Зараз у застосунку не можна:

подати заяви про відстрочку на підставі інвалідності;

оновити дані про інвалідність онлайн;

перевірити відповідні дані операторами ТЦК та СП.

У Міноборони наголосили, що це не впливає на вже чинні відстрочки й не скасовує права на відстрочку за наявності законних підстав.

Після відновлення стабільного обміну дані послуги знову стануть доступними в «Резерв+».