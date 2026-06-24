Сенат США схвалив резолюцію, яка зобов’язує Трампа припинити військові дії проти Ірану

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Сенат США ухвалив резолюцію, яка вимагає від президента Дональда Трампа вивести американські війська із зони бойових дій проти Ірану. На початку місяця документ підтримала Палата представників.

Про це повідомляють Reuters та CNN.

Під час голосування у вівторок, 23 червня, резолюцію підтримали 50 сенаторів, а проти виступили 48. Зокрема, за документ проголосували всі сенатори-демократи, крім одного, а також четверо республіканців. Ще двоє республіканців не брали участі в голосуванні.

Трамп у своєму дописі на Truth Social назвав це голосування «невчасним і безглуздим». Він додав, що Сенат, ухваливши резолюцію, «надав допомогу та підтримку ворогу».

«Четверо республіканських невдах проголосували разом із «думократами», а Іран запитав моїх людей: «Що це все означає?» Ці сенатори щойно ускладнили мені роботу, але я впораюся з цим, так чи інакше», — написав президент США.

Це вже десяте голосування Сенату щодо воєнних повноважень стосовно Ірану від початку року. Демократи неодноразово виносили такі питання на голосування в обох палатах, однак це перший випадок, коли обидві палати Конгресу ухвалили резолюцію, що вимагає від президента вивести американські збройні сили з зони бойових дій відповідно до Закону про воєнні повноваження 1973 року.

Проте схвалений документ не потребує підпису президента та формально не має сили закону. Однак на наявності зобовʼязуючої сили резолюції наполягають демократи у Палаті представників.

Водночас у Білому домі наполягають, що резолюція суперечить Конституції США і тому не є обовʼязковою до виконання. Також там стверджують, що наразі немає жодних бойових дій, про які йдеться в резолюції, адже вони завершилися з припиненням вогню 7 квітня.

При цьому наразі незрозуміло, як схвалення резолюції може вплинути на перебіг подій, оскільки адміністрація Трампа продовжує працювати над мирною угодою з Іраном. Проте Reuters зазначає, що підтримка резолюції в Конгресі, ймовірно, чинитиме тиск на президента, щоб той не відновлював бойові дії, що він погрожував зробити, якщо переговори зазнають невдачі.