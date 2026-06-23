Із тимчасово окупованих територій повернули 15 дітей

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З тимчасово окупованих територій України вдалося евакуювати 15 дітей.

Про це повідомили на сторінці ініціативи президента України Bring Kids Back UA.

Серед евакуйованих: 18-річний Микита; 17-річний Іван та 13-річна Дарія. Микита переховувався, щоб уникнути примусової мобілізації в РФ. Він також не ходив до російської школи, продовжував навчання онлайн.

Івана також намагалися примусити стати на військовий облік, а його брата росіяни викрали та утримували в полоні пів року. Дарія переховувалася вдома, щоб не ходити до російської школи.