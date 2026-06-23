Politico: Угорщина заблокувала відкриття наступних переговорних кластерів для вступу України в ЄС

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Угорщина заблокувала процедурний крок, необхідний, щоб відкрити наступні переговорні кластери про вступ України та Молдови до Європейського Союзу.

Про це пише Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС.

Україна планувала відкрити всі шість переговорних кластерів до середини липня. Однак дотриматися цього графіка буде складніше через те, що Угорщина виступила проти спільного листа Європейської Ради та Європейської комісії від імені 27 членів блоку, в якому викладено спільну позицію ЄС.

Politico пише, що Угорщина була єдиною країною, яка виступила проти цієї ініціативи, проте її обговорять повторно наступного тижня.

Як розповів один з європейських дипломатів, попри те, що новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр погодився з відкриттям першого кластера, його уряд наполягав вилучити слова «якомога швидше» про членство Києва в ЄС.

15 червня ЄС відкрив перший переговорний кластер для України і Молдови. Це рішення підтримали всі країни-члени ЄС. Всього кластерів - шість. Єврокомісарка з розширення Марта Кос сказала, що в ЄС сподіваються відкрити їх усі у липні.

Після того як в Угорщині змінився уряд, в червні 2026-го країна зняла 17-місячне вето на вступ України до ЄС.

Авторка: Христина Піцуряк