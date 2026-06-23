У штурмовому полку «Скеля» прокоментували розслідування «Бабеля» про катування і вбивства в підрозділі

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На фейсбук-сторінці 425 окремого штурмовому полку «Скеля» прокоментували розслідування «Бабеля» про катування і вбивства в підрозділі.

У полку заявляють, що автори матеріалу роблять узагальнення, які зводять історію підрозділу до окремих трагічних випадків. Щодо смертей: 18 із 26, про які писав «Бабель», сталися в лікарні або по дорозі до лікарні й були повʼязані з хворобами і станом здоровʼя мобілізованих, а ВЛК полк не проводить.

«Скеля» стверджує, що матеріал ґрунтується на свідченнях тих, хто відмовлявся проходити підготовку, йшов у СЗЧ та іншими способами порушував військову дисципліну і законодавство. Тому там вважають, що ці твердження потребують ретельної перевірки і їх не можна розглядати без підтвердження фактами, документами та результатами офіційних розслідувань.

Жодного нового конкретного епізоду смерті, знущань чи катувань, які описав «Бабель», у «Скелі» не прокоментували. В дописі лише знову згадали, що правоохоронці затримали молодшого сержанта Анатолія Кучера в справі про смерть Володимира Цуканова, а ще про смерть Віталія Карата — про нього в «Скелі» заявляли, що коли чоловік пішов у СЗЧ, то виліз на сосну, впав з неї і загинув. Як і раніше, у «Скелі» заявили, що в цих справах тривають слідчі дії.

Відповідь «Скелі» прокоментував ветеран, керівник правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип» Масі Найем. За його словами, факт смерті в лікарні не спростовує причин, через які людина туди потрапила; командування «Скелі» закликає не робити передчасних висновків, поки не завершиться слідство, але одночасно стверджує, що смерті реально повʼязані з хворобами мобілізованих; а ще, навіть якщо свідчення дає людина, яка йшла в СЗЧ або порушувала дисципліну, — це не означає, що вона бреше.