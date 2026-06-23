За пʼять і більше випадків перевищення швидкості за рік — штраф 17 тисяч грн. У Раді готують нові штрафи для порушників ПДР

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У Верховній Раді готуються збільшити штрафи за перевищення швидкості. Зокрема, йдеться про штраф 17 тисяч грн за пʼять і більше порушень швидкісного режиму за рік.

Про це повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.

Зараз штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 гривень, а більш ніж на 50 км/год — 1 700 гривень. Однак новий законопроєкт пропонує запровадити нову шкалу штрафів:

понад 20 км/год — 680 гривень;

понад 40 км/год — 2 040 гривень;

понад 60 км/год — 2 720 гривень;

понад 80 км/год — 3 400 гривень.

Окремо планують посилити покарання для водіїв, які регулярно порушують швидкісний режим. За пʼять і більше випадків перевищення швидкості протягом року штраф може сягнути 17 тисяч грн.

Законопроєкт розробили спільно з Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією, щоб посилити відповідальність за порушення, які призводять до аварій. Однак документ ще має пройти розгляд у Раді.