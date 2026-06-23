За пʼять і більше випадків перевищення швидкості за рік — штраф 17 тисяч грн. У Раді готують нові штрафи для порушників ПДР
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
У Верховній Раді готуються збільшити штрафи за перевищення швидкості. Зокрема, йдеться про штраф 17 тисяч грн за пʼять і більше порушень швидкісного режиму за рік.
Про це повідомила нардепка Ольга Василевська-Смаглюк.
Зараз штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год становить 340 гривень, а більш ніж на 50 км/год — 1 700 гривень. Однак новий законопроєкт пропонує запровадити нову шкалу штрафів:
- понад 20 км/год — 680 гривень;
- понад 40 км/год — 2 040 гривень;
- понад 60 км/год — 2 720 гривень;
- понад 80 км/год — 3 400 гривень.
Окремо планують посилити покарання для водіїв, які регулярно порушують швидкісний режим. За пʼять і більше випадків перевищення швидкості протягом року штраф може сягнути 17 тисяч грн.
Законопроєкт розробили спільно з Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією, щоб посилити відповідальність за порушення, які призводять до аварій. Однак документ ще має пройти розгляд у Раді.
- Ще 9 червня голова МВС Ігор Клименко анонсував, що найближчим часом МВС запровадить систему, яка автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень правил дорожнього руху (ПДР).
- Напередодні, 5 червня, сталася ДТП у Соломʼянському районі Києва 5 червня, у якій загинули четверо людей, зокрема дитина і двоє поліцейських. Ще троє людей постраждали. Як зʼясувалося, водій «мерседеса» 39 разів порушував ПДР, 18 з них — за минулий рік.