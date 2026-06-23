Правоохоронці затримали ще одного підозрюваного у замаху на працівника ГУР Андрія Юсова

Новини

Офіс генерального прокурора

Правоохоронці затримали посередника, якого підозрюють у підготовці до замаху на працівника ГУР та заступника голови Коордштабу Андрія Юсова.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Слідчі стверджують, що 34-річний колишній військовий міг бути посередником між замовником та потенційним вбивцею. Також там вважають, що замах міг готуватись під кураторством представників РФ.

За даними слідства, на початку цього року до підозрюваного звернулась людина, яка запропонувала йому знайти виконавця вбивства. За це йому пообіцяли $100 000. Після цього чоловік почав шукати виконавця, а згодом запропонував знайомому долучитись до злочину та передав його контакти замовникам. Далі, як стверджують слідчі, з лютого до 1 червня посередник умовляв знайомого піти на злочин.

Чоловіку оголосили підозру у підбуренні до вбивства на замовлення групи людей. Його триматимуть під вартою.

Окремо слідчі зʼясували, що замовник встиг переказати виконавцю $22 000 на криптогаманець, щоб той підготувався до замаху. Також організатори передали виконавцю дані про Юсова — про місце, де він проживає, його графік та спосіб життя.