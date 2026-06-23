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Світовий банк вирішив виділити Україні $3,39 млрд на реформи та робочі місця

Автор:
Ольга Березюк
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Рада директорів Світового банку затвердила масштабну програму фінансової підтримки України обсягом $3,39 млрд. Гроші використають, щоб підтримати реформи, залучити приватні інвестиції, створити робочі місця та поглибити економічну інтеграцію з Європейським Союзом.

Про це йдеться в релізі організації.

Перша програма політики розвитку «Робочі місця в Україні та зростання приватного сектора» (DPO) складається з:

Програма підтримує відновлення України на чолі з приватним сектором, просуваючи реформи у трьох напрямках. Зокрема, вона:

DPO (Development Policy Operation) — Програма політики розвитку від Світового банку. Це інструмент прямої бюджетної підтримки, за яким Україна отримує кошти на покриття дефіциту держбюджету та фінансування соціальних потреб в обмін на структурні та інституційні реформи (євроінтеграція, боротьба з корупцією, цифровізація). Програма працює серіями: у рамках серії «Основи зростання» (Growth Foundations) у 2024 році Україна залучила понад $3,5 млрд.