Гондурас закупить в України дрони для боротьби з наркоторгівлею
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Президент Гондурасу Насрі Асфура заявив, що його країна закупить в України дрони для боротьби з наркоторгівлею та щоб посилити безпеку на кордонах.
Про це пише Euronews.
19 червня президент Володимир Зеленський повідомив про візит Асфури в Україну. Тоді Зеленський написав, що вони обговорили ключові напрямки співпраці та двосторонніх відносин двох країн.
«Сьогодні у військових, передусім дронових, технологіях Україна — одна з найсильніших у світі. Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам», — написав Зеленський.
Сам Асфура сказав, що Зеленський запропонував йому співпрацю у сфері безпілотних систем.
- Гондурас використовують як транзитний маршрут для наркообігу з півночі до півдня Америки. Окрім того, у країні є і власні нарколабораторії. Водночас у Гондурасі підвищена злочинність, а частка вбивств перевищує середній показник майже у чотири рази.