Енді Бернем балотуватиметься в лідери Лейбористської партії — він може стати новим премʼєром Британії

Новини

REUTERS / Temilade Adelaja

Політик Енді Бернем висуне свою кандидатуру на посаду лідера Лейбористської партії — він може стати новим премʼєром Британії після того, як Кір Стармер оголосив, що йде у відставку.

Про це він написав у Х.

Також Бернем подякував Стармеру за лідерство. Він додав, що його пріоритетом буде прогрес країни в економіці, сфері суспільних послуг, вартості життя та розбудові інфраструктури.

Раніше The Guardian писало, що як Бернем не матиме суперників (що здається дедалі ймовірнішим), він стане премʼєром у середині наступного місяця. Кандидатів на посаду лідера лейбористів висунуть 9 липня, а обрати його мають до 16 липня.

Що відомо про Енді Бернема

56-річний Бернем, який раніше був мером графства Великий Манчестер, 19 червня переміг на додаткових виборах в окрузі Мейкерфілд на північному заході Англії, ставши депутатом британського парламенту.

Скласти присягу до парламенту він має сьогодні, повідомляла німецька телерадіокомпанія Deutsche Welle. Під час голосування він випередив кандидата від ультраправої партії Reform UK Роберта Кеньона, набравши майже 55% голосів.

Перед цим Енді Бернем був членом Палати громад, працював в уряді премʼєра Гордона Брауна, зокрема у сферах культури, медіа, спорту та охорони здоровʼя. Також він уже заявляв, що планує взяти участь у будь-яких наступних виборах лідера лейбористів.

Він є одним із засновників Unbroken Cities Network — ініціативи, яка обʼєднує міста по всьому світу, щоб допомагати розвивати програму реабілітації в Україні. Також у березні 2022 року він організовував збір гуманітарки для мешканців Києва, Харкова та Львова, які постраждали від війни.

«Ми не повинні дозволити Росії досягти своїх цілей в Україні. Вкрай важливо, щоб ми продовжували надавати українцям усіляку допомогу. Уряд Великої Британії підтвердив свою прихильність до цієї лінії, і необхідно, щоб наші союзники зробили те саме», — сказав він у День памʼяті жертв Голодомору 2024 року.