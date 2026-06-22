Китай запровадив санкції проти американських компаній у відповідь на обмеження від США
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Китай оголосив про нові санкції щодо низки американських компаній, які працюють у сфері оборони, аерокосмічної промисловості та видобутку ресурсів.
Про це пише Euronews.
Міністерство торгівлі Китаю заборонило місцевим компаніям постачати до США продукцію подвійного призначення, яку можна використовувати як у цивільних, так і у військових цілях.
У Пекіні заявили, що це відповідь на рішення Адміністрації президента США Дональда Трампа розширити список китайських компаній, які Вашингтон вважає повʼязаними з військовим сектором Китаю.
Крім того, Міністерство фінансів Китаю заборонило державним установам закуповувати продукцію у 46 американських компаній. Серед них — підрозділи Lockheed Martin, Raytheon та General Dynamics, які виробляють військову техніку та зброю.
У китайському Міністерстві торгівлі наголосили, що заборони поширюються не лише на китайські компанії. Обмеження також стосуватимуться організацій та людей у будь-якій країні світу, якщо вони постачатимуть підсанкційним компаніям товари подвійного призначення з Китаю.
- Напередодні, 9 червня, США додали низку китайських фірм, серед яких такі техногіганти як Alibaba та BYD, до санкційного списку компаній, які допомагають армії Китаю. У своїй заяві Alibaba заявила, що для її місця у списку «немає підстав». Про це писало Reuters.
- Санкції оголосили через місяць після візиту президента США Дональда Трампа до Пекіну у травні, де Трамп провів переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Тоді сторони домовилися працювати над зниженням мит і стабілізацією відносин.