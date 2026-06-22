У Катарі стався вибух на найбільшому у світі комплексі з виробництва СПГ — понад 50 поранених і 18 зниклих безвісти

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У промисловому місті Рас-Лаффан у Катарі на великому заводі з переробки скрапленого природного газу (СПГ) стався потужний вибух.

Про це пише Reuters.

Вибух стався увечері 21 червня під час запуску виробництва на місцевому газорозподільному обʼєкті «Барзан» компанії QatarEnergy.

За даними Міністерства внутрішніх справ Катару, внаслідок вибуху постраждали 54 людини, ще 18 шукають рятувальники.

Влада охарактеризувала інцидент як «технічну аварію» та наголосила, що загрози для безпеки людей немає. Наразі пожежники загасили вогонь.

Газовий обʼєкт «Барзан» має потужність близько 40 мільйонів кубометрів на добу і постачає газ трубопроводом для місцевої промисловості та енергетичного сектора Катару.