Генштаб: Росіяни втратили на фронті за останню добу понад тисячу військових і один танк

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Росіяни втратили на фронті за останню добу понад тисячу військових, один танк та сотні одиниць іншої техніки.

Про це пише Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, росіяни втратили вісім бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, дві ППО, девʼять наземних робототехнічних комплексів, 2 015 БпЛА, 384 одиниці автомобільної техніки та пʼять — спеціальної.

Україна і Росія рідко публікують офіційні дані про свої втрати у війні. Востаннє Росія офіційно повідомляла про це ще у вересні 2022 року — тоді йшлося про 5 937 загиблих.

Україна оновила свою статистику 4 лютого 2026 року: за словами президента Володимира Зеленського, загинули 55 тисяч українських військових. Також існує велика кількість людей, яких вважають зниклими безвісти.

Щодо втрат Росії Зеленський заявив, що станом на 4 лютого 2026 року Росія втратила майже 350 тисяч солдатів убитими, ще 50—70 тисяч вважають зниклими безвісти, а 600—700 тисяч — поранені.

Станом на 12 червня російська служба BBC, «Медіазона» і волонтери встановили імена 226 055 вбитих на війні в Україні росіян, а загальна кількість може сягати пів мільйона. Серед них — понад 200 військових, яким було всього 18 років.

Водночас керівниця британської розвідувальної служби GCHQ Енн Кіст-Батлер 27 травня повідомила, що на війні в Україні загинули майже 500 000 російських військових.