Україна вдарила по мосту через Генічеську протоку, який РФ використовує для військової логістики
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Україна вдарила по мосту через Генічеську протоку на Херсонщині. Міст забезпечує військову логістику між російськими військами на південному напрямку та тимчасово окупованим Кримом.
Про це повідомили в Генштабі.
Також у Запорізькій області українські військові влучили у російський зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С» у районі Долинського.
Крім того, у Генштабі розповіли, що вчора вдарили по пунктах управління безпілотниками в районах Соледару Донецької області, Грозового на Запоріжжі та Теребрена Бєлгородської області РФ.
- Українські підрозділи вчора вдарили дронами по двох залізничних мостах у Криму — в Роздольному та Владиславівці. Їх російська армія також використовувала для логістики.