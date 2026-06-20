Новини

Керівник ОП Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею».

Про це він заявив сам у телеграмі.

Буданов розповів, що нагородою минулого року його народив президент Польщі Кароль Навроцький, але цього разу поляк «вчинив недружній акт щодо нашого народу».

Це стало реакцією на рішення Варшави позбавити президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Усе тому, що Зеленський 26 травня підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА».

Учора також голова МЗС Андрій Сибіга відмовився від Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею». Сибіга поверне нагороду, яку він отримав у 2022 році, назад до Польщі.

Реакції поляків на указ Зеленського

Експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, який мав із початку повномасштабної війни, а чинний президент Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

З ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.

А віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

На тлі скандалу польський премʼєр Дональд Туск закликав президентів України та Польщі до «прямої та відвертої розмови», бо, за його словами, «дипломатія не дала жодних результатів» для розв’язання конфлікту між країнами. Туск мав на увазі нещодавні зустрічі української делегації з польськими посадовцями.