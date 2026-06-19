Президент Польщі Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла

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Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди — ордена Білого Орла.

Про це повідомив Кароль Навроцький в Х.

«Президент Республіки Польща є Великим Магістром ордена Білого Орла і зобов’язаний підтримувати честь цієї найвищої державної нагороди. Цей обов’язок також покладається на Капітул ордена Білого Орла. Тож після того, як президент Володимир Зеленський погодився присвоїти одному з підрозділів Збройних сил України звання Героїв УПА, я після консультацій з Капітулом вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла», — прокоментував Навроцький.

Водночас президент Польщі запевнив, що це рішення не спрямоване проти української нації та не змінить нічого у підтримці Києва під час війни з РФ.

У свою чергу, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здреагував на це та заявив, що відмовиться від своєї високої нагороди — Командорського хреста із зіркою ордена «За заслуги перед Польщею». Він поверне нагороду, яку отримав у 2022 році, назад до Польщі. Сибіга вважає, що таке рішення Навроцького є стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва.

«Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави», — написав він.

Скандал навколо найменування підрозділу ССО

26 травня Зеленський підписав указ про присвоєння Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесного найменування «імені Героїв УПА». У документі зазначено, що це зробили «для відновлення історичних традицій національного війська».

Згодом експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через цей указ перестане носити значок із прапором України, який мав із початку повномасштабної війни, а чинний президент Кароль Навроцький запропонував позбавити Зеленського ордена Білого Орла — найвищої державної нагороди Польщі.

З ратуші в польському Любліні з цієї ж причини зняли український прапор, який висів там з 2022 року разом із прапорами Польщі та ЄС.

А віцеспікер польського Сейму Кшиштоф Босак закликав заблокувати рух України до ЄС, поки Київ «не відійде від культу злочинців і не розблокує всі ексгумації» жертв Волинської трагедії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга пояснив указ Зеленського так: українці не хотіли образити поляків і обрали назву для підрозділу ССО, щоб згадати тих, хто багато років тому боровся проти імперської Москви.

На тлі скандалу польський премʼєр Дональд Туск закликав президентів України та Польщі до «прямої та відвертої розмови», бо, за його словами, «дипломатія не дала жодних результатів» для розв’язання конфлікту між країнами. Туск мав на увазі нещодавні зустрічі української делегації з польськими посадовцями.