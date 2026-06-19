В Угорщині скасували заборону на українські медіа, які заблокували за часів Орбана
- Автор:
- Вероніка Довганюк
- Дата:
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В Угорщині скасували заборону на українські медіа, які заблокувала партія «Фідес» на чолі з колишнім премʼєром Віктором Орбаном.
Про це повідомив міністр соціальних відносин і культури Угорщини Золтан Тарр.
Ці видання партія «Фідес» заборонила ще у 2025 році. Тоді це була відповідь на аналогічну дію з боку України, яка заблокувала ті медіа, які поширювали російську пропаганду та розповсюджували інформацію про Третю світову війну.
Також він додав, що це питання обговорили з представницею української меншини в Угорщині, яка сказала, що українцям важливо отримувати інформацію своєю мовою.
- Угорщина 29 вересня заблокувала 12 українських медіа. У списку опинились ТСН, hromadske, «Обозреватель», «Українська правда», «Європейська правда», NV, LB.ua, «ІнсайдерІНФО», UAOnline, «Анонс Закарпаття», Ungvar.uz.ua та Zakarpattya.net.ua.