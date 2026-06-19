Києво-Печерська лавра частково відновлює роботу для відвідувачів після російського удару
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Getty Images / «Бабель»
Києво-Печерська лавра відсьогодні частково відновлює роботу для відвідувачів після російського удару, який стався в ніч проти 15 червня.
Про це повідомила пресслужба Києво-Печерської лаври.
Фахівці вже завершили обстежувати частину обʼєктів і проклали маршрути, які є безпечними для відвідувачів. Проте аварійно-рятувальні роботи на території лаври тривають досі.
Відсьогодні для відвідувачів починають працювати такі локації: Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква святих Антонія і Феодосія Печерських із трапезною палатою, Церква Спаса на Берестові та деякі виставкових проєктів.
Також зараз відновлюють групові екскурсії за передзаписом.
- Росіяни вдарили по Києво-Печерській лаврі в ніч проти 15 червня. Тоді ж сталася пожежа в будівлі Національного культурно-мистецького та музейного комплексу «Мистецький арсенал» на площі 1 000 м². Також під ударом були рятувальники в Харкові та інші міста України.