Києво-Печерська лавра частково відновлює роботу для відвідувачів після російського удару

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Getty Images / «Бабель»

Києво-Печерська лавра відсьогодні частково відновлює роботу для відвідувачів після російського удару, який стався в ніч проти 15 червня.

Про це повідомила пресслужба Києво-Печерської лаври.

Фахівці вже завершили обстежувати частину обʼєктів і проклали маршрути, які є безпечними для відвідувачів. Проте аварійно-рятувальні роботи на території лаври тривають досі.

Відсьогодні для відвідувачів починають працювати такі локації: Ближні печери, Велика лаврська дзвіниця, Церква святих Антонія і Феодосія Печерських із трапезною палатою, Церква Спаса на Берестові та деякі виставкових проєктів.

Також зараз відновлюють групові екскурсії за передзаписом.