«Бабель» вкотре увійшов до «Білого списку» медіа за версією ІМІ

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Інститут масової інформації опублікував «Білий список» медіа за перше півріччя 2026 року — і вкотре в цьому переліку є «Бабель».

Список опублікували на сайті ІМІ.

Цей список фахівці ІМІ склали після двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа. Вони перевіряли, наскільки медіа є прозорими, відповідальними, чи дотримуються журналістських стандартів, а також чи маркують рекламні матеріали. Детальніше про методологію можна дізнатись ось тут.

Цьогоріч до списку потрапили 18 медіа — на одне більше, ніж у другому півріччі 2025 року. Зокрема, до списку повернулось NV.

Повний перелік «Білого списку» онлайн-медіа ось такий: