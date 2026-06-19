Переговори США та Ірану у Швейцарії скасували

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Заплановані на 19 червня переговори між США та Іраном у швейцарському Бюргенштоку не відбудуться.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Швейцарії, передає Reuters.

Зустріч мала стати першим етапом переговорів щодо американо-іранської угоди.

Напередодні в Білому домі заявили, що віцепрезидент США Джей Ді Венс скасував поїздку до Швейцарії. До переговорів також мали долучитися Катар та Пакистан.

США заявили, що зустріч скасували через проблеми з логістикою. Водночас Reuters пише, що Іран не підтверджував участі своєї делегації та очікував, що США виконають умови проміжної угоди.

Тим часом ліванський телеканал Al Mayadeen повідомив, що іранська делегація відмовилася від зустрічі через те, що Ізраїль продовжує атакувати південь Лівану.

Іран та США офіційно узгодили та підписали меморандум про взаєморозуміння 18 червня. Відтепер сторони матимуть 60 днів, аби домовитися про остаточну мирну угоду. Цей термін можуть продовжити за взаємною згодою.

Що передбачає угода

Напередодні високопосадовець адміністрації США оприлюднив текст меморандуму, який складається з 14 пунктів, передає CNN. Документ передбачає:

Сторони припиняють військові дії на всіх фронтах, включаючи Ліван, і відмовляються атакувати одна одну.

США почнуть скасовувати морську блокаду Ірану одразу після підписання меморандуму та повністю припинять її протягом 30 днів.

Іран відновить безпечний прохід комерційних суден через Ормузьку протоку та проведе розмінування.

США разом із регіональними партнерами мають розробити план економічного відновлення Ірану обсягом щонайменше $300 млрд.

США зобовʼязуються поетапно скасувати всі санкції проти Ірану.

Іран підтверджує, що не розроблятиме ядерну зброю. Долю запасів збагаченого урану та інші питання ядерної програми сторони мають узгодити в остаточній угоді.

Іран та США погодилися, що до остаточної угоди зберігатимуть статус-кво: Іран зберігає поточні параметри своєї ядерної програми, а США не вводитимуть проти Ірану нові санкції та не посилюватимуть свою військову присутність у регіоні.

Вашингтон видасть дозволи на експорт іранської нафти та нафтопродуктів.

Заморожені іранські активи мають бути розблоковані.