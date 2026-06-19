Австралія виділить Україні додаткові $100 млн на військове обладнання
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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Уряд Австралії виділить Україні додаткових $100 мільйонів допомоги для закупівлі військового обладнання.
Про це повідомили в Міністерстві оборони Австралії.
Кошти виділять у межах ініціативи PURL. Після внеску на $50 мільйонів у грудні 2025 року країна перекаже ще два транші по $50 мільйонів протягом наступних 12 місяців.
Після цього загальний обсяг підтримки України з боку Австралії від початку повномасштабного вторгнення Росії перевищить $1,8 мільярда. З цієї суми понад $1,6 мільярда становитиме військова допомога.
Також Австралія залишається учасницею «Коаліції охочих», а військові країни продовжують підготовку українських військовослужбовців у межах навчальної місії Kudu.
- PURL — це механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам купувати американську зброю для України через спільні внески. На кінець грудня партнери внесли вже $4,18 млрд.