Україні нададуть $4 млрд нової допомоги, а партнери зроблять рекордні внески в PURL — Міноборони підбило підсумки засідання «Рамштайн»
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Unsplash
Керівник Міноборони Михайло Федоров підбив підсумки 35-го засідання у форматі «Рамштайн» і заявив, що Україні нададуть $4 млрд нової допомоги, а партнери зроблять рекордні внески в PURL на закупівлю американської зброї.
Про це він написав у телеграмі.
«Сьогодні партнери оголосили про $4 млрд нової допомоги для України. Важливо, що підтримка дедалі більше концентрується на тих напрямах, які дають найкращий результат на полі бою», — написав він.
Кошти спрямують так:
- Майже $1 млрд спрямують на програму PURL, а саме: щоб придбати американські ракети для Patriot. Найбільше на цей блок виділили коштів Німеччина, Норвегія, Нідерланди та Швеція.
- Близько $540 млн партнери нададуть на купівлю артилерійських боєприпасів підвищеної дальності — кошти виділили Норвегія, Данія, Іспанія, Литва та Люксембург.
- Понад $1 млрд спрямують на дрони. Зокрема, Велика Британія профінансує купівлю 150 тисяч дронів, Нідерланди — крилатих ракет-дронів, а Норвегія — морських безпілотників.
Окремо Німеччина виділить $200 млн на механізм JUMPSTART для довгострокових закупівель ракет до Patriot.
«Також партнери продовжують інвестувати в посилення ППО, засоби РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності Сил оборони», — додав Федоров.
Президент Володимир Зеленський після засідання сказав, що Україна буде просити у партнерів кошти на нові контракти в армії.
- На полях зустрічі у форматі «Рамштайн» міністр оборони Михайло Федоров та його німецький колега Борис Пісторіус підписали угоду, що відкриває шлях для спільної розробки системи протиповітряної оборони для протидії балістичним ракетам.