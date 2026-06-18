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Україні нададуть $4 млрд нової допомоги, а партнери зроблять рекордні внески в PURL — Міноборони підбило підсумки засідання «Рамштайн»

Автор:
Вероніка Довганюк
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Unsplash

Керівник Міноборони Михайло Федоров підбив підсумки 35-го засідання у форматі «Рамштайн» і заявив, що Україні нададуть $4 млрд нової допомоги, а партнери зроблять рекордні внески в PURL на закупівлю американської зброї.

Про це він написав у телеграмі.

«Сьогодні партнери оголосили про $4 млрд нової допомоги для України. Важливо, що підтримка дедалі більше концентрується на тих напрямах, які дають найкращий результат на полі бою», — написав він.

Кошти спрямують так:

Окремо Німеччина виділить $200 млн на механізм JUMPSTART для довгострокових закупівель ракет до Patriot.

«Також партнери продовжують інвестувати в посилення ППО, засоби РЕБ, бойові машини піхоти, навчальні центри та інші критично важливі спроможності Сил оборони», — додав Федоров.

Президент Володимир Зеленський після засідання сказав, що Україна буде просити у партнерів кошти на нові контракти в армії.