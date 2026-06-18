Росіяни били по Дніпру та атакували Херсонщину, Сумщину та Донеччину — є загиблі та поранені
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Олександр Ганжа / Дніпропетровська ОДА (ОВА)
Російська армія протягом дня била по Дніпру та атакувала Херсонщину й Сумщину. Внаслідок російських ударів є загиблі та постраждалі.
«Бабель» знає головне про наслідки обстрілів.
Вдень росіяни вдарили по Дніпру — загинула людина, постраждали 12 людей. На Дніпропетровщині через атаки травми отримали пʼятеро людей. Також пошкоджено автівки, АЗС, амбулаторію та кафе.
У Херсоні та Білозерці на Херсонщині через атаки загинув чоловік, ще один — травмований. Пошкоджено будинки. Під вечір у Херсоні знайшли тіло чоловіка після атаки дронів.
На Сумщині через авіаудар спалахнули склади, де зберігалися залишки сірковмісних речовин, а пізніше від удару загинула 78-річна жінка.
У Словʼянську на Донеччині через авіаудар пошкоджено навчальний заклад.
- Для атаки на Україну в ніч проти 18 червня російські війська запустили сім балістичних ракет «Іскандер-М» та 239 ударних дронів. Два «Іскандери» і 26 БпЛА влучили в девʼяти місцях, уламки впали — в семи.