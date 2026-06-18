У Гуті Пеняцькій на Львівщині завершили польсько-українські пошукові роботи. Виявили масове поховання

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У колишньому селі Гута Пеняцька на Львівщині завершили спільні польсько-українські пошукові роботи останків жертв подій 1944 року.

Про це повідомило «Польське радіо для України».

З 8 по 18 червня археологи дослідили близько 4 тис. м² території колишнього села та виявили фундамент костелу, поруч із яким розташована велика братська могила.

13 червня Бюро пошуків та ідентифікації Інституту національної пам’яті Польщі повідомляло, що там знайшли перші останки. Жертв поховали у безладі, без трун, а на рештках є сліди опіків і травм. Елементів одягу чи особистих речей на той час не виявили.

За словами представника Бюро отця Томаша Тшаски, площа поховання становить близько 70 м² . За попередніми оцінками, там можуть спочивати кілька сотень людей. Точну кількість жертв мають встановити під час ексгумацій. Їх можуть розпочати навесні 2027 року, після того як отримають необхідні дозволи. Після завершення останки планують перепоховати.

В України і Польщі різні трактування, хто причетний до знищення села. В Інституті національної памʼяті Польщі заявляють, що це справа рук 14 дивізії СС «Галичина» за підтримки Української повстанської армії та українських парамілітарних угруповань.

А голова Українського інституту національної памʼяті Олександр Алфьоров у коментарі «Суспільному» сказав, що немає остаточних відомостей, хто скоїв злочин. За його словами, дослідження істориків виявили, що дивізії СС «Галичина» там не було, а якщо це були підрозділи, що були українськими за територіальною приналежністю, це не означає, що вони були українськими за етнічним складом.