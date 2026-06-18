У Польщі затримали підозрюваного у вбивстві російського художника Скрепецького. У нього знайшли грузинський паспорт

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Картинная галерея Семёна Скрепецкого / Telegram

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що силовики затримали підозрюваного в причетності до вбивства громадянина Росії. Напередодні польські медіа писали, що в місті Біла Підляська застрелили художника Семена Скрепецького.

У соцмережі Х Туск написав, що підозрюваного затримала поліція Любліна та Агентство внутрішньої безпеки Польщі. У нього знайшли грузинський паспорт.

Польські спецслужби встановлюють особу замовника вбивства.

15 червня стало відомо про стрілянину на парковці житлового масиву в польському місті Біла Підляська, в якій загинув 44-річний громадянин Росії. Медіа ідентифікували його як Семена Скрепецьккого (справжнє ім’я Роберт Кузовков). З 2021 року він жив у Польщі.

Художник відомий своїми іронічними карикатурами на Путіна, Олександра Лукашенка, Рамзана Кадирова та Олексія Навального. Його іронічні картини висміювали абсурди сучасної Росії і корупцію влади.

Проте росіянин також критикував владу України та потрапив до української бази «Миротворець».

Одна з останніх акцій Скрепецького пройшла 12 червня. У день Росії він приїхав до Берліну і провів пікет з іконоподібною карикатурою на Сталіна та Путіна.