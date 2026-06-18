Bloomberg: Трамп попросить американські компанії виробляти ракети за ліцензією в Європі та Україні
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Getty Images / «Бабель»
Президент США Дональд Трамп планує звернутися до американських оборонних компаній із проханням організувати виробництво зброї за ліцензією в Європі та Україні.
Про це пише Bloomberg з посиланням на неназваних посадовців.
Видання зазначає, що Україні потрібні засоби ППО, зокрема американські ракети-перехоплювачі до Patriot, щоб збивати російську балістику.
Але через те, що США вичерпали запаси в Ірані, а для нарощування потужностей потрібен час, Трамп заявив союзникам на саміті G7 у Франції, що розгляне можливість надати ліцензії, аби виробляти ракети в Європі та в Україні.
«Вони [Україна та Європа] хотіли б мати можливість це робити, ми розглянемо це питання», — сказав президент США журналістам на саміті G7.
Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що Трамп «наполягав на мобілізації американської оборонної промисловості та можливостях постачати таке обладнання». А німецький канцлер Фрідріх Мерц зазначив, що залучені країни детально обговорять конкретні ліцензії.
Сполучені Штати вже виготовляють деякі види озброєння за ліцензією за кордоном — наприклад, ракети Patriot у Німеччині. Однак загалом Штати суворо контролюють свої ліцензійні угоди через захист інтелектуальної власності й ланцюгів постачання.
- Раніше Володимир Зеленський і Трамп обговорювали ліцензії на виробництво протибалістичних систем ППО в Україні. І, за словами Зеленського, Трамп поставився до цієї ідеї позитивно. А лідери G7 у спільній заяві за підсумками саміту сказали, що готові розглянути передачу Україні ліцензій, які допоможуть їй виробляти власні ракети-перехоплювачі та іншу зброю.