Бельгія передасть Україні сім винищувачів F-16 цього року

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Пресслужба Офісу президента України

Бельгія передасть Україні сім винищувачів F-16 до кінця цього року.

Про це 18 червня повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком засідання міністрів оборони НАТО у Брюсселі, передає «Радіо Свобода».

«Цього року ми допоможемо, передавши сім F-16. Чотири — на запчастини, три — для роботи в небі України, щоб захищати Україну від російської агресії і дронів «Шахед», — сказав Франкен.

Бельгійський міністр також заявив, що запропонує уряду передати Україні всі бельгійські F-16 у найближчі роки.

Втім, за його словами, темпи передачі залежатимуть від надходження до бельгійських ВПС нових винищувачів F-35.

«Ми повинні отримати F-35 до того, як зможемо передати F-16, адже маємо забезпечувати власну протиповітряну оборон, і Бельгія має відігравати свою роль у ядерній доктрині НАТО. Тому спочатку ми повинні отримати F-35, а вже потім можемо передавати F-16», — пояснив він.