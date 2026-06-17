Дональд Трамп провів пресконференцію, присвячену Ірану. Тепер він каже, що нові лідери країни дуже розумні і можуть мати балістичні ракети

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На полях саміту G7 президент США Дональд Трамп понад годину давав пресконференцію. Переважна її частина стосувалася завершення війни з Іраном. Публічно США та Іран мають підписати меморандум про взаєморозуміння 19 червня у Швейцарії.

«Бабель» зібрав головні висловлювання американського президента.

Якщо іранці порушать пункти меморандуму про взаєморозуміння чи навіть щось, чого в ньому немає, США повернуться до бомбардувань.

Нові лідери Ірану дуже розумні і значно менш радикальні.

«Бабель» переказував матеріал, як до влади в Ірані прийшов Корпус вартових ісламської революції: Дональд Трамп вважає, що іранська влада розколота і він домовиться з поміркованим крилом. І, схоже, вкотре помиляється — переказуємо матеріал The New York Times

Про розмороження активів Ірану: США забрали багато іранських грошей, і США збираються повернути їх. Якби США цього не зробили, то «ніхто більше не інвестував би в доллар». [Напередодні кілька медіа написали, що в межах меморандуму про взаєморозуміння США створять фонд у $300 млрд для економічного відновлення країни].

Про удар по іранській школі для дівчат у перший день війни [за даними Ірану, під час атаки загинули 180 людей, більшість — школярки]: «Помилки трапляються, війна — це жахливо, я знаю, що йде розслідування. Я б поставив це питання міністру війни Піту Гегсету, бо вони розслідують це».