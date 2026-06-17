У Фінляндії скасували заборону на ядерну зброю
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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У Фінляндії 125 депутатів у другому читанні проголосували за скасування заборони на ядерну зброю.
Про це йдеться на сайті парламенту країни та у матеріалі Bloomberg.
Ще 61 депутат проголосував проти. Новий закон дозволяє імпортувати, виробляти, постачати та зберігати ядерну зброю на території країни. Водночас в уряді додали, що Фінляндія не планує розміщувати ядерку на своїй території.
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен напередодні заявив, що таке рішення дозволить країні зміцнити оборону. Також він додав, що це дозволяє державі адаптувати законодавство під норми найближчих союзників із НАТО.
Керівник Міноборони розповів, що над цим законом працювали понад три місяці, а депутатам надали інформацію із секретних та відкритих ресурсів щодо цього питання.
- У березні цього року уряд Фінляндії запропонував внести зміни щодо ядерної зброї до Закону про ядерну енергетику та Кримінального кодексу. Чинні норми тоді забороняли будь-який імпорт ядерних пристроїв до Фінляндії, а також їх перевезення, постачання та володіння у Фінляндії. Метою змін тоді назвали необхідність забезпечити оборону країни як частини НАТО та повністю використовувати можливості стримування Альянсу.