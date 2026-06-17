У Фінляндії скасували заборону на ядерну зброю

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У Фінляндії 125 депутатів у другому читанні проголосували за скасування заборони на ядерну зброю.

Про це йдеться на сайті парламенту країни та у матеріалі Bloomberg.

Ще 61 депутат проголосував проти. Новий закон дозволяє імпортувати, виробляти, постачати та зберігати ядерну зброю на території країни. Водночас в уряді додали, що Фінляндія не планує розміщувати ядерку на своїй території.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен напередодні заявив, що таке рішення дозволить країні зміцнити оборону. Також він додав, що це дозволяє державі адаптувати законодавство під норми найближчих союзників із НАТО.

Керівник Міноборони розповів, що над цим законом працювали понад три місяці, а депутатам надали інформацію із секретних та відкритих ресурсів щодо цього питання.