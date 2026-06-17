Сили оборони вдарили по танкеру Fina тіньового флоту Росії
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
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Сили оборони 16 червня та в ніч проти 17 червня вдарили по танкеру Fina тіньового флоту Росії в акваторії Чорного моря.
Про це повідомили в Генштабі.
Проти цього нафтового танкера запроваджені санкції ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України. Довжина судна — 244,6 метра, внутрішній обʼєм усіх приміщень судна — 62 002 тонни.
Ще українські військові поцілили в автомобільний міст через Північнокримський канал у районі населеного пункту Ставки, а також в автомобільний міст у районі Воїнки Херсонської області.
У районі Великої Новосілки Донецької області наші підрозділи вдарили по командно-спостережному пункту та пунктах управління БпЛА в районах Запорізької, Донецької області, Олешок на Херсонщині, Маліївки на Дніпропетровщині, а також Коровʼяковки та Кучерова Курської області в Росії.
- Українські війська вранці 16 червня атакували нафтопереробний завод у Московському регіоні. Це за 500 км від українського кордону.