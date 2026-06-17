Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: слідчі почали розслідування, досліджують «чорний ящик»

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На Хмельниччині розпочали розслідування авіакатастрофи Су-24М, під час якої загинуло двоє членів екіпажу.

Про це пишуть Офіс генпрокурора та ДБР.

Попередня кваліфікація — ч. 2 ст. 416 ККУ (порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу чи інші тяжкі наслідки).

За даними слідства, катастрофа сталася 16 червня близько 19:05 — під час навчально-тренувального польоту в Шепетівському районі. Загинули льотчик і штурман, одного із загиблих військових мобілізували 24 лютого 2022 року серед перших добровольців, інший обрав професію військового ще у 2019 році. Літак належав 7 бригаді тактичної авіації імені Петра Франка.

Слідчі вже вилучили та розшифровують бортовий самописець (він же «чорний ящик»). Також вони проаналізують бортовий журнал літака, журнал обліку медичного огляду екіпажу, журнал керівника польотів на аеродромі та іншу службову інформацію, зокрема дозволи на польоти.

Міноборони створило комісію з розслідування, також службові розслідування відкрили у військовій частині та Командуванні Повітряних сил.