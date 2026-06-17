Новини

Twitter / G7

Лідери G7 готові розглянути передачу Україні ліцензій, які допоможуть виробляти власні ракети-перехоплювачі та іншу зброю.

Про це лідери «Великої сімки» сказали в спільній заяві.

Також країни G7 домовилися постачати більше ППО, ракет-перехоплювачів і далекобійної зброї для України. Крім того, партнери пообіцяли додаткову підтримку Україні для наступної зими.

Держави G7 також домовилися посилити тиск на російську військову економіку. Зокрема, йдеться про нові санкції проти нафтового та газового секторів Росії. Лідери вважають, що для цього настав влучний момент після угоди Ірану та США.

Крім того, партнери відзначили успіхи України на полі бою останніми місяцями та заявили про «новий імпульс» у війні проти Росії.

Лідери G7 привітали мирну угоду між США та Іраном і заявили, що готові допомагати. Також вони підтримали подальші переговори щодо іранської ядерної програми та наголосили, що Іран не повинен отримати ядерну зброю.

Учасники саміту також підтримали міжнародну місію під проводом Франції та Великої Британії для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та схвалили роззброєння «Хезболли» в Лівані.

Крім того, G7 підтвердила підтримку вільного судноплавства в Індо-Тихоокеанському регіоні, висловила занепокоєння ядерною програмою Північної Кореї та закликала до її повної денуклеаризації.