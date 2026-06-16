Reuters: Мирна угода між США та Іраном включає фонд у $300 млрд

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Мирна угода між Вашингтоном і Тегераном включає приватний фонд у $300 млрд, які спрямують на інвестиції в Іран — понад половину цієї суми вже виділили.

Про це пише Reuters із посиланням на джерело.

За даними джерела, фонд є приватним інвестиційним механізмом, а не програмою для відновлення чи репарацій. У ньому не передбачено інвестицій із держкоштів чи грантів. Перші кошти погодились виділити країни Перської затоки, Азії, Південної Америки та Африки.

З цього фонду зможуть інвестувати кошти в енергетику, логістику, виробництво та транспорт. Також, за інформацією джерела, спочатку Тегеран хотів, щоб фонд складав $400 млрд і це були не інвестиції, а компенсація за військові збитки, проте Вашингтон відмовив.

Механізм передбачає, що країни зможуть робити свій внесок у вигляді позик, кредитів чи прямого фінансування на реконструкцію обʼєктів, які були пошкоджені під час війни. Зокрема, відновлювати могли б такі обʼєкти, як НПЗ, аеропорти чи металургійні комплекси, зокрема «Мобареке».

Інвестиційний фонд почнуть створювати тільки після того, як Вашингтон і Тегеран підпишуть мирну угоду.

Напередодні, 15 червня, США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який має стати першим кроком до остаточної мирної угоди. Тоді Axios писав, що меморандум продовжить режим припинення вогню на 60 днів, відновить судноплавство через Ормузьку протоку та розпочне переговори щодо ядерної програми Ірану.