Ексрегіонала Іванющенка заочно взяли під варту — він фігурант справи про махінації з землею на 160 млн грн

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Апеляційна палата ВАКС відправила ексрегіонала Юрія Іванющенка під варту — але поки лише заочно.

Про це повідомила пресслужба суду.

Іванющенко втік з України ще у 2014 році, тому арешт йому оголосили заочно. Його підозрюють у заволодінні 18 га державної землі на понад 160 млн грн.

Хто такий Юрій Іванющенко

Юрій Іванющенко (також відомий як Юра Єнакієвський) був народним депутатом VI та VII скликань Ради. Він утік з України наприкінці 2014 року. На початку 2015 року його оголосили в розшук у звʼязку зі звинуваченням у привласненні та розтраті майна в особливо великих розмірах та оголосили про підозру в незаконному збагаченні.

На початку 2017 року суди закрили всі справи щодо Іванющенка. У Верховному суді заявляли, що в закритті справ винна Генпрокуратура. А 3 липня 2019 року стало відомо, що Іванющенка зняли з розшуку.

СБУ вважає, що Іванющенко є резидентом ФСБ і «смотрящим» від російської спецслужби за «ДНР». Він також фігурує в справі про ймовірний російський вплив на НАБУ — спецслужба казала, що ексрегіонал перебуває в тісному зв’язку з нардепом від ОПзЖ Федором Христенком.