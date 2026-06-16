FT: Підпали майна премʼєра Британії Стармера організувала повʼязана з Кремлем мережа

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Підпали майна премʼєра Британії Кіра Стармера у травні 2025 року організувала повʼязана з Кремлем мережа і син російського дипломата Євгеній Люкшин.

Про це йдеться в розслідуваннях Financial Times та BBC.

Під час розслідуванні журналісти FT зʼясували, що українця Романа Лавриновича, якого британський суд визнав винним у підпалах, наприкінці 2024 року завербував через Telegram куратор під псевдонімом El Money. Спочатку він доручав йому дрібні завдання, зокрема розклеювати по Лондону плакати ультраправого руху Direct Action.

FT стверджує, що рухом Direct Action фактично керували люди з Росії. Група закликала до нападів на мечеті та поліцейські автомобілі, поширювала інструкції з виготовлення вибухівки та пропонувала гроші за насильницькі акції.

Згодом El Money наказав Лавриновичу підпалити автомобіль, який раніше належав Стармеру, а також приватний будинок премʼєра і його колишню оселю. За даними слідства, українцю обіцяли кілька тисяч доларів у криптовалюті, якщо підпали отримають широкий розголос у медіа.

Унаслідок атак ніхто не загинув, однак під час пожежі в будинку Стармера там перебувала його родичка з девʼятирічною донькою. Жінка викликала пожежників після того, як почула вибухи та побачила дим біля вхідних дверей.

За версією FT, куратор El Money був повʼязаний із мережею NoName057(16), яку американська влада раніше називала проєктом Кремля. Водночас розслідування BBC вказує, що за іменем El Money стоїть 23-річний Євгеній Люкшин — син російського дипломата, який раніше працював радником посольства в Данії.